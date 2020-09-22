МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Ослабление шифрования сайтов увеличивает риски несанкционированного доступа к информации пользователей, однако пользователи могут обойти запрет на шифрование, как и блокировку мессенджера Telegram, через технологию VPN, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В понедельник Минцифры опубликовало законопроект, который предлагает запретить использование на территории РФ ряда протоколов шифрования, поскольку они затрудняют выявление ресурсов с противоправной информацией. В частности, эти протоколы позволяют скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта.

Как отметил руководитель отдела аналитики SearchInform Алексей Парфентьев, законодателям не нравится, что все большее распространение получают методы шифрования (TLS 1.3, ESNI, DNS over HTTPS и DNS over TLS), которые усложняют выявление небезопасного контента. "Но эти же методы делают жизнь пользователей интернета более безопасной… Отказ даже от части анонимности ослабляет защиту в целом. Поэтому решать один вопрос безопасности за счет другого – неправильный метод", — считает он.

По словам руководителя отдела CERT-GIB компании Group-IB Александра Калинина, идентификатор интернет-страницы или сайта позволяет защититься от внешних наблюдателей — администраторов сети, операторов связи, различных систем мониторинга. "Их может быть очень много на пути прохождения трафика от вашего устройства до места хранения контента. Сейчас практически везде внедрено шифрование на сайтах, и это тоже проходило не без сложностей, однако плюсы технологии довольно быстро перевесили неудобства", — отмечает он.

С другой стороны, по его словам, ослабление шифрования усложнит работу различных сервисов, призванных защищать пользователей. "Так, например, недоступны будут сервисы операторов, которые блокируют сайты с нежелательным контентом по доменным именам, некоторые типы родительского контроля станут недоступны, расследование части киберпреступлений также будет осложнено", — добавил он.

Впрочем, по мнению Калинина, российские пользователи могут решить эту проблему. "Как и в случае с Telegram, пользователи тоже попытаются обойти запреты. Альтернативой шифрованию может стать технология VPN, которая в последнее время стала очень актуальна, также можно скрывать от посторонних глаз посещаемые сайты", — пояснил он.