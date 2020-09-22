МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Цифровые технологии могут попасть в руки к экстремистам и радикалам, поэтому проблема кибербезопасности заслуживает внимания, заявил президент РФ Владимир Путин на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

"Как и любые другие инновации, цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению. И так же, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски", — сказал Путин.

"В этой связи вопросы кибербезопасности, применения передовых цифровых технологий также заслуживают самого серьезного разговора на площадке ООН. Важно услышать, воспринять опасения людей, насколько в новую эпоху будут защищены их права, права на частную жизнь, собственность, безопасность", — заявил президент РФ.