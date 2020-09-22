"Яндекс" покупает TCS Group Олега Тинькова
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Обе стороны принципиально договорились о покупке "Яндексом" 100% TCS Group за 5,48 миллиарда долларов, говорится в релизе TCS.
"Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке, которая будет оплачена денежными средствами и акциями на общую сумму в 5,48 миллиарда долларов, или 27,64 доллара за акцию "Тинькофф", — сообщила TCS.
"Яндекс" также подтвердил, что ведет ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group Holding, в состав которой входят "Тинькофф банк", говорится в сообщении интернет-компании.
"Яндекс", подтверждает, что обсуждает с TCS Group Holding PLC ("Тинькофф") возможное приобретение "Яндексом" 100% уставного капитала "Тинькофф". Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200922/832057559.html