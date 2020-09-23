МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Голосовой помощник опасен тем, что постоянно прослушивает окружающее пространство в ожидании команд и слышит все, что происходит и говорится рядом. При этом большинство помощников передают часть аудиопотока на серверы компаний-производителей, где данные хранятся неограниченно долго и в перспективе могут нанести существенный вред, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

"Нередко записи, содержащие нераспознанные системой звуки, прослушивают "асессоры" — люди, занимающиеся "разметкой" данных для нейросетей. Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности. Особо "интересные" записи звуков или бесед в результате их работы могут оказаться даже в интернете", — предостерег эксперт.

Так как нейросети, распознающие голосовые команды, руководствуются нечеткой логикой, возможны неадекватные действия помощника. И если при этом он управляет, например, умным домом или системой сигнализации, эти действия могут нанести реальный ущерб – например, сигнализация отключится или в пустом доме начнет работать отопление, добавил Оганесян.

При этом он отметил, что автономные устройства, такие как аудиоколонка, собирают, в основном, аудиоданные, а голосовые помощники, встроенные в компьютеры или телефоны, имеют доступ ко всем данным операционной системы.

Насколько безопасно использовать голосовой помощник, каждый должен решать сам, исходя из своего понимания вещей, которые с ним происходят и которые он хотел бы оставить приватными, заключил эксперт.