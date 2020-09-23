МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Каждую минуту в интернете кто-то становится жертвой насмешек, или даже клеветы и угроз. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали о том, как вести себя с "троллями" в интернете и прекратить любую травлю в свой адрес в сети.

Все официальные сообщества в социальных сетях, как правило, модерируются на предмет неконструктивных дискуссий, поэтому если вас оскорбили в подобном информационном пространстве — просто подождите, порекомендовали эксперты Роскачества.

Также необходимо помнить о возможности пожаловаться на комментарий, указав причиной "Оскорбление". После жалобы такой комментарий скроют или удалят. В случае получения оскорбительных сообщений следует заблокировать отправителя или ограничить доступ к своей странице.

"Если у вас чешутся руки ответить на агрессию в свой адрес – лучше промолчите и не "кормите" троллей, которые добиваются ваших эмоциональных комментариев, чтобы посмеяться – им просто не хватает эмоций в жизни, и они хотят "вытянуть" их у вас", — советует Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Если же информацию, порочащую вашу честь и достоинство выложили на отдельном сайте, эффективнее всего будет обратиться к его хостеру и объяснить, что на странице находится оскорбительный или нарушающий закон контент. Для того, чтобы выяснить, кому принадлежит сайт, можно использовать сервис whois.

"Угроза или вымогательство – гораздо более серьезное преступление, чем оскорбления. Если дошло до заявления в МВД, перечислите все обстоятельства произошедшего. Для доказательства факта угрозы или иного негатива могут потребоваться нотариально заверенные скриншоты переписки, которые затем послужат аргументом в суде", — заключили в пресс-службе ведомства.