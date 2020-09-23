НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущие суверенные фонды Ближнего Востока инвестировали свыше 1 миллиарда рублей в российского разработчика систем компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта (ИИ) и нейронных сетей NtechLab. Соответствующее объявление было сделано в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), передает корреспондент РИА Новости.

Привлекаемые инвестиции NtechLab направит на разработку новых продуктов в сфере компьютерного зрения. Компания планирует развивать автоматическое определение агрессивных действий человека, а также распознавание автомобилей, в том числе для отслеживания транспортировки бытовых отходов и соблюдения правил их переработки.

Кроме того, планируется представить решения для предприятий из индустрии развлечений, банков, торговых центров и компаний сферы гостеприимства. Инвестиции также позволят расширять технологическую и продуктовую линейку, что поддержит активную экспансию компании на ключевые рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, экспансия российских компаний в области разработок на базе ИИ является приоритетом для РФПИ как центра компетенций в этой области. "Технологии NtechLab имеют существенный потенциал экспорта на зарубежные рынки и вызывают большой интерес в других странах. Применение систем биометрического распознавания в повседневной жизни, на массовых мероприятиях, при внедрении новых продуктов банками и в ряде других сфер поможет значительно повысить уровень безопасности, включая борьбу с новой коронавирусной инфекцией", — прокомментировал он.

Технологии разработчика применялись в системах городского видеонаблюдения мегаполисов для противодействия распространению коронавируса. Решения компании позволили контролировать соблюдение карантинного режима, отслеживать массовые скопления людей, а также осуществлять пропускной режим с идентификацией по лицу, несмотря на наличие медицинской маски.

Клиентская сеть NtechLab включает более 30 крупных клиентов в 15 странах, в том числе в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Европе.