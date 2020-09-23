НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен — ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" представила макет российской базовой станции мобильной сети связи пятого поколения (5G). Презентация состоялась в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Проект разработки базовой станции финансировался из собственных средств научно-производственной компании "Криптонит" (СП Концерна "Автоматика" и "ИКС Холдинга"). Разработка и производство планируется в рамках технологической кооперации российских производственных компаний, которые имеют наработки и компетенции для мобильных сетей связи.

Макет базовой станции работает в режиме stand alone, который позволяет реализовать полную функциональность сети 5G. С помощью функционального макета продемонстрированы такие возможности сети 5G, как мобильный интернет, мобильная виртуальная реальность, дополненная реальность и видеостриминг в разрешении 4K.

"Представленный на ЦИПР-2020 образец является российской разработкой. Он совместим с оборудованием любого производителя из любой страны, если оно также работает в соответствии с международными стандартами. "Ростех" станет координатором производственной кооперации разработчиков и производителей оборудования 5G в России", — заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Согласно дорожной карте развития технологии 5G в России в 2020-2024 годах, на разработку и наладку производства линейки оборудования для строительства сетей 5G, по текущей оценке, потребуется около 40 миллиардов рублей бюджетных и внебюджетных средств.