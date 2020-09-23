МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Порядка 6 миллионов россиян младше 55 лет почти не пользовались интернетом в последнее время не пользовались интереном, пишет РБК со ссылкой наисследовательскую компанию Mediascope.

провела исследование, которое показало, что за последнее время 6 млн россиян младше 55 лет почти не пользовались интернетом. Об этом сообщает РБК.

В июле-августе 2020 года к сети интернет не обращались по собственному желанию 26,8 миллиона человек из 122,4 миллиона россиян старше 12 лет. Это составляет 22% населения России.

При этом из них 20,9 миллиона человек гражд- россияне старше 55 лет.

Как пишет издание, это связано с тем, что сейчас не все представители старшего поколения в стране имеют возможность подключения к интернету.

Еще 5,9 миллиона человек из тех, кто не пользуется интернетом, это люди младше 55 лет.

Как прокомментировал гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян, из числа представителей молодого поколения россиян пренебрегают возможностями использования интернета так называемые консерваторы и те, кто живет за чертой бедности.

Ежегодное исследование Mediascope проводится посредством телефонного интервью. У респондентов спрашивают, пользовались ли они интернетом хотя бы раз за последний месяц.