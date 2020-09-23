МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Крупная российская медицинская компания с сетью региональных филиалов подверглась кибератаке со стороны русскоязычной хакерской группировки OldGremlin, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Group-IB.

Уточняется, что атака проводилась с помощью рассылки фишинговых писем, написанных якобы от имени представителей медиахолдинга РБК. В письме содержался зловредный код, с помощью которого хакеры получали удаленный доступ к компьютерам организации. Спустя несколько недель после начала атаки хакеры распространили в корпоративной сети организации вирус-шифровальщик и удалили резервные копии данных. Это лишило коммерческую структуру возможности восстановить потерянные данные.

В результате, злоумышленники сумели парализовать работу региональных подразделений компании, а за расшифровку данных они запросили $50 тысяч в криптовалюте.

Как отмечают в Group-IB, OldGremlin состоит из русскоязычных хакеров, объектами атак которых становятся исключительно российские компании. Начиная с весны этого года, хакеры провели по меньшей мере 9 кампаний по рассылке вредоносных писем в различные российские организации, среди которых значились банки, промышленные предприятия, медицинские организации и разработчики программного обеспечения.

Стоит отметить что, в период пандемии злоумышленники из OldGremlin отправляли различным финансовым организациям фейковые письма от имени журналистки РБК, которая якобы назначала получателю сообщения 30-минутное интервью. Для того чтобы ввести жертв в большее заблуждение, хакеры создали календарь, в котором и назначали встречи. После открытия ссылки на машину жертвы загружался троян, который позволял хакерам получить доступ к системам организации.