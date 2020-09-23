КИЕВ, 23 сен — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины в связи с выходом Wildberries на рынок страны рассмотрит возможность введения санкций против российских онлайн-сервисов, заявил в среду украинский министр культуры Александр Ткаченко.

"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение кабмину рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию разного рода и контент российского происхождения в разрезе продуктов и сериалов, которые запрещены законом", — заявил Ткаченко в ходе заседания правительства в среду.

"По типу сервисов ivi.ru или Wildberries.ru", — добавил он.

Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries в понедельник заявил, что запустил продажи на Украине. Компания, торгующая одеждой, обувью, аксессуарами и косметикой, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Польши и Словакии. Оборот Wildberries в 2019 году вырос почти в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей.

Эта новость выглядела неожиданной в свете отношений Москвы и Киева, которые резко ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией и ситуации в Донбассе. Уже несколько лет против многих российских компаний и банков действуют санкции Украины, из-за которых они сворачивают свой бизнес в стране. В частности, в марте 2019 года был заблокирован сайт российского онлайн-ритейлера Ozon, на котором была возможность заказать товары с доставкой на Украину.