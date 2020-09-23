МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило МТС долгосрочный рейтинг эмитента на уровне "Ваа3", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Мы присвоили МТС рейтинг инвестиционного уровня, исходя из наших ожиданий, что компания сможет поддерживать высокие операционные и финансовые показатели, проводить сбалансированную финансовую политику, адекватно определять размер капитальных расходов, а также поддерживать высокие показатели ликвидности", — приводятся в релизе слова помощника вице-президента и аналитика Moody's Михаила Шипилова.

Moody's отмечает, что присвоение МТС инвестиционного рейтинга отражает сильный бизнес-профиль компании, обусловленный ее лидирующей позицией на российском рынке телекоммуникаций и сильными операционными показателями. А стабильный рейтинговый прогноз отражает мнение агентства о том, что МТС сохранит вышеперечисленные показатели и положение на рынке.

Кроме того, агентство ожидает, что МТС сохранит сильные показатели кредитоспособности и высокий уровень ликвидности. По его мнению, выручка компании будет расти в 2020-2022 годах, прибыль останется стабильной, а соотношение скорректированного долга к EBITDA останется на уровне 2,4х-2,5х в 2020-2022 годах.

В то же время Moody's прогнозирует, что объем выплаты дивидендов компании достигнет 90 миллиардов рублей в текущем году.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система", владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,007%).