МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Южнокорейская компания Samsung Electronics в среду представила новый, бюджетный смартфон серии Galaxy S20 — Fan Edition (FE), флагман поступит в продажу 9 октября по рекомендованной цене 49 990 рублей, сообщила компания.

"Постоянно общаясь с поклонниками бренда и внимательно прислушиваясь ко всем отзывам, мы выяснили, что именно им нравится больше всего в устройствах серии Galaxy S20, какие функции используются чаще всего, и что они хотели бы видеть в новом смартфоне. S20 FE является логичным продолжением серии Galaxy S20. Благодаря этой модели мы нашли способ сделать инновации доступными еще большему числу людей", — прокомментировал президент и глава мобильного подразделения Samsung Electronics Тэ Мун Ро (TM Roh).

Смартфон премиум-класса весит 190 грамм и имеет 6,5-дюймовый безрамочный дисплей Super AMOLED с частотой 120Гц для плавного просмотра контента, батарею емкостью 4500 мАч с возможностью сверхбыстрой зарядки и усовершенствованный 64-битный восьмиядерный процессор Exynos 990. Операционная система устройства — Android 10.

Galaxy S20 FE оснащен 32-мегапиксельной селфи и тройной основной камерой с технологией объединения четырех пикселей в один, что позволяет получать снимки высокого качества. В смартфоне также включен режим съёмки AI (искусственный интеллект). Оперативная память составляет 6 ГБ, объем памяти — 128 ГБ.

Он будет доступен в шести ярких цветах: красный, оранжевый, лаванда, мята, синий и белый. Оформить предзаказ можно с 23 сентября по 8 октября 2020 года. Начиная с 9 октября 2020 года модель Galaxy S20 FE будет доступна в официальном интернет-магазине, фирменных магазинах Samsung, а также у партнеров бренда по рекомендованной цене 49 990 рублей.