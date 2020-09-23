МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Mail.Ru Group (MRG) намерена привлечь 600 миллионов долларов: на 200 миллионов долларов планирует разместить GDR, на 400 миллионов долларов – конвертируемые облигации, говорится в сообщении интернет-холдинга.

"Совет директоров Mail.ru Group принял решение о выпуске GDR для размещения в рамках увеличения капитала на сумму в размере около 200 миллионов долларов. Одновременно с увеличением капитала компания сегодня объявила о запуске предложения конвертируемых облигаций на сумму 400 миллионов долларов со сроком погашения в 2025 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество размещаемых GDR будет определяться на основании результатов размещения облигаций, гарантирующих, что компания получит запланированную к привлечению сумму средств от обоих инструментов. Некоторые стратегические акционеры MRG, в том числе Naspers и Tencent, намерены участвовать размещении GDR.

Отмечается, что GDR будут размещаться в рамках процедуры ускоренного букбилдинга. Компания Morgan Stanley назначена единственным глобальным координатором и букраннером размещения. Цена за GDR в рамках размещения будет определена при закрытии книги заявок.

Полученные средства Mail.ru Group планирует направить, в том числе, на развитие и поддержку бизнеса в быстрорастущих вертикалях, финансирование будущих сделок, а также на финансирование совместных предприятий со Сбербанком и AliExpress Россия.