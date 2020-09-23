ВАШИНГТОН, 23 сен — Dow Jones. Министерство юстиции США, по словам высокопоставленного сотрудника ведомства, в среду направит в конгресс предложение об ограничении многолетней правовой защиты, которой пользуются такие интернет-компании, как Facebook Inc., Google и Twitter Inc. Ведомство хочет обязать их брать на себя больше ответственности за регулирование контента на своих сайтах. Цукерберг пообещал новый подход Facebook к контенту

Предложение преследует две основные цели, озвученные администрацией Трампа и Минюстом в июне: побудить онлайн-платформы активнее решать проблемы с неприемлемым поведением и регулировать контент на своих сайтах на справедливой и последовательной основе.

Минюст доработал свое предложение, руководствуясь откликами участников рынка и других заинтересованных лиц, например групп по защите прав жертв. В результате министерство внесло ряд изменений, в том числе прояснило положение о том, что интернет-компании будут получать иммунитет при борьбе с материалом на своих сайтах, пропагандирующим насилие, экстремизм или причинение самовредительства, пояснил чиновник.

Кроме того, по информации Белого дома, президент Трамп на сегодняшней встрече с генпрокурорами штатов планирует обсудить "защиту потребителей от оскорблений в соцсетях".

Хотя данный закон вряд ли будет принят до конца насыщенного и напряженного 2020 года выборов, конгресс сможет принять это или какие-то другие схожие предложения уже в следующем году. И демократы, и республиканцы утверждают, что хотят пересмотреть правовую защиту, которой пользуются интернет-компании, хотя их опасения разнятся.

Например, Трамп и законодатели-республиканцы жалуются на предубежденность и ангажированность решений о цензурировании сообщений в соцсетях и блокировании некоторых пользователей. Демократы же, включая кандидата в президенты и бывшего вице-президента Джо Байдена, считают, что платформы должны прилагать больше усилий по сдерживанию распространения ложной информации.

У обеих партий опасение вызывает роль онлайн-платформ в содействии криминальной деятельности, причем этот вопрос является основным в предложении Минюста. Он касается раздела 230 Закона об этичном поведении в сфере коммуникаций от 1996 года (Communications Decency Act). Этот раздел предоставляет интернет-платформам неограниченную свободу при управлении своими сайтами и защищает их от судебной ответственности, связанной с действиями пользователей, за исключением небольшого числа случаев.

Минюст предлагает отказать онлайн-платформам в правом иммунитете, если они не соблюдают определенные стандарты. Например, они могут утратить правовую защиту, если содействуют криминальной деятельности или знают о противозаконном поведении, но не пресекают его и не сообщают о нем. Кроме того, они могут понести ответственность, если не разработают и не внедрят правила модерирования контента и не будут им следовать на последовательной основе, в том числе объясняя причины для решений по ограничению доступа для некоторых пользователей.

Технологическая отрасль противится попыткам изменить или отменить раздел 230, утверждая, что именно он до сих пор позволял интернет-платформам процветать, не боясь при этом огромного числа исков. Чего нельзя постить в соцсетях ни при каких условиях

"Мир до введения раздела 230 был совсем иным: платформы должны были нести ответственность за удаление таких вещей, как спам или нецензурная лексика, – заявила в июне отраслевая организация Internet Association, представляющая интересы Facebook Inc., Twitter Inc. и других компаний. – Угроза понести уголовную ответственность за каждое решение о модерировании контента, по всей видимости, негативно скажется на способности компаний-членов IA разрабатывать и внедрять правила сообщества и быстро реагировать на новые вызовы".

Кроме того, технологические компании говорят, что не управляют контентом исходя из политических соображений. В этом году соцсети перешли от политики невмешательства в отношении поведения Трампа в соцсетях к более активному подходу.

Помимо дебатов вокруг раздела 230, крупные технологические фирмы столкнулись с пристальным вниманием Вашингтона к их доминирующему положению на рынке. Администрация Трампа настаивает на проведении антимонопольных расследований в отношении Google и Facebook, которые могут привести к искам в этом году.

Впрочем, действия администрации в отношении раздела 230 вряд ли будут иметь какие-то прямые последствия для соцсетей в ближайшее время. Тем не менее они повышают шансы закручивания гаек в будущем и превращают Трампа в защитника консерваторов от технологических фирм, которые, как утверждают республиканцы, являются сторонниками либеральных взглядов.

Байден в январе призвал полностью отменить раздел 230, хотя и не объяснил, собирается ли он чем-то заменить его, и если да, то чем.

— Авторы Ryan Tracy, ryan.tracy@wsj.com, Brent Kendall, brent.kendall@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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