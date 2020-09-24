МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Кнопочные телефоны, несмотря на их неказистый вид по сравнению со смартфонами, в последнее время пользуются устойчивой популярностью. Они дольше новых гаджетов держат заряд батареи и имеют более устойчивую связь, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

"Такие аппараты имеют ряд преимуществ перед смартфонами: дольше держат заряд батареи, их не нужно заряжать каждый день, они более устойчивы к перепадам температуры, часто имеют хороший сигнал в районах, где может пропадать связь", — считает эксперт.

Люди часто покупают их в качестве запасного телефона, который можно взять с собой на природу. Потерять в лесу или на реке дорогой гаджет довольно жалко, а обычный телефон стоимостью 5-7 тысяч – нет", добавляет Мясоедов.

Сегодня выпускается несколько линеек кнопочных телефонов для любителей экстремального отдыха: аппараты могут быть водонепроницаемыми, иметь эхолот, GPS, компас, возможность автоматического дозвона до экстренных служб и обрезиненный корпус, отмечает он.

"Пользование таким устройством сильно экономит время, так как нет возможности постоянно быть в интернете, смотреть фильмы или получать почту. Что также является и элементом защиты личных данных от мошенников – такой телефон по своему функционалу может не содержать возможности для безналичного расчета", — заключил Мясоедов.



