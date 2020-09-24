МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Цена расписок Mail.ru Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) падает в четверг на 7%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.34 мск стоимость расписок Mail.ru Group падала на 6,94%, до 28,48 доллара.

В четверг стало известно, что Mail.ru Group привлекает порядка 600 миллионов долларов через размещение глобальных депозитарных расписок (GDR) и конвертируемых бондов: компания размещает 7,1 миллиона GDR по 28 долларов за бумагу, а также бонды на 400 миллионов долларов по ставке 1,625% годовых.

Полученные средства Mail.ru Group планирует направить, в том числе, на развитие и поддержку бизнеса в быстрорастущих вертикалях, финансирование будущих сделок, а также на финансирование совместных предприятий со Сбербанком и AliExpress Россия.