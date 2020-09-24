МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Онлайн-площадки Ozon и Lamoda стали партнерами сервиса видеошопинга от Сбербанка, их товары будут предлагаться при просмотре фильмов через ТВ-приставку SberBox, когда пользователь поставит на паузу, сообщили представители маркетплейсов.

Ранее в четверг Сбербанк представил умную ТВ-приставку с голосовым управлением SberBox, которая работает вместе с семейством голосовых помощников "Салют".

"Партнерами SberDevices по сервису видеошопинга станут онлайн-площадки Ozon и Lamoda, ассортимент которых будет интегрирован в видеоконтент ТВ-приставки. Пользователь при просмотре контента в режиме паузы будет видеть карточку товара и его основные характеристики и с помощью QR-кода сможет перейти в каталог площадок для дальнейшей покупки", — пояснили в компаниях.

Как заявили в пресс-службе Lamoda, на этапе запуска видеошопинга технически может быть доступно более миллиона товаров из каталога компании. "Основной ассортимент составит одежда — пользователи при просмотре фильма смогут поставить видео на паузу и посмотреть подборки одежды с Lamoda, похожие на образы героев в кадре", — сказали в пресс-службе.

Ozon же представит в сервисе видеошопинга товары категорий игрушки, книги, одежда, дом и сад, туризм, рыбалка и охота, электроника. В том числе будет доступна игровая атрибутика по мотивам кино и мультфильмов.

Отмечается, что это первый в России проект видеошопинга. За рубежом таких проектов пока единицы и они запущены совсем недавно, уточняют маркетплейсы. Американская NBCUniversal в 2019 года представила Shoppable TV, а в апреле 2020 — специальную платформу NBCUniversal Checkout для покупки товаров через телевизор. LG Electronics USA в январе 2020 анонсировала, что новые телевизоры будут предоставлять возможность совершать видеошопинг с системой распознавания товаров в США.