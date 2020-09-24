НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС готовится внедрять технологию виртуальных SIM-карт (eSIM) после принятия соответствующей нормативно-правовой базы, которая позволит полноценно внедрить технологию, заявил РИА Новости президент МТС Алексей Корня в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"По eSIM мы ждем, когда будет соответствующая регуляторика, которая позволит нормальное полноценное внедрение этой технологии, и готовимся к его внедрению", — сказал Корня.

Первым из российских операторов протестировать eSIM предложил абонентам Tele2. Компания в конце апреля 2019 года начала продавать "электронные" SIM-карты в пяти московских флагманских салонах оператора. Однако в середине мая 2019 года Минкомсвязь РФ попросила Tele2 приостановить проект до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности. В начале сентября 2019 года глава Минкомсвязи заявил, что министерство не видит нормативных ограничений для внедрения в России eSIM, и компания продолжила пилотный проект.

В июле 2020 года "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") также начал предоставлять услугу по подключению виртуальных сим-карт (eSIM). В свою очередь, "Мегафон" в конце июля сообщал, что начал тестировать подключение абонентов к eSIM во флагманском магазине в ТЦ "Метрополис" в Москве.

Глава МТС пояснил, что все решения, представленные на рынке на сегодняшний день — тестовые, которые предполагают визит в офис. Компания, в свою очередь, планирует предоставлять такую услугу полноценно, когда будет готова соответствующая нормативно-правовая база.

"Регуляторика позволит разрабатывать уже полноценное решение. Пока мы готовимся", — резюмировал Корня.