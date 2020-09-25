НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен — ПРАЙМ. Сотовый оператор Tele2, "Ростелеком" и Ericsson в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" развернули пилотную зону 5G и представили сервис для мониторинга здоровья и соблюдения мер по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент РИА Новости.

На пилотной сети 5G Tele2 был развернут сервис по автоматическому дистанционному мониторингу состояния здоровья участников конференции, который с использованием технологий машинного зрения отслеживал температуру, применение средств индивидуальной защиты посетителей (масок) и соблюдение социальной дистанции.

Для работы сервиса были установлены тепловизоры, камеры наблюдения и мобильные видеотерминалы. В случае выявления нештатных ситуаций система автоматически присылала уведомления для принятия мер.

"Подобные решения для цифровизации и повышения эффективности могут быть развернуты в любой отрасли экономики. Говоря о сетях 5G, мы фокусируемся не столько на создании инфраструктуры связи, сколько на появлении среды для внедрения цифровых сервисов в интересах граждан и бизнеса. Совсем скоро сети 5G сделают реальностью новые цифровые решения и обеспечат значительный вклад в рост экономики нашей страны", — прокомментировал вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков.