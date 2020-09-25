МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Крупнейшие российские сотовые операторы продолжают сохранять режим удаленной занятости для большинства своих сотрудников, сообщили опрошенные РИА Новости представители компаний.

Более 5 тысяч московских компаний получат от мэра столицы Сергея Собянина письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщил ранее в четверг РИА Новости первый заместитель руководителя пресс-службы мэра Борис Булай.

"Официальных рекомендаций в "Мегафон" не поступало, но они публикуются в официальных интернет-ресурсах города, мы постоянно отслеживаем обновления и указы мэра. "Мегафон" сохраняет режим удаленной работы до конца года для всех сотрудников, работающих в этом формате. Сейчас это около 15 тысяч сотрудников, около 40% персонала компании", — прокомментировала директор по корпоративному развитию и управлению персоналом "Мегафона" Валентина Ватрак.

Ватрак отметила, что решение о дальнейшем формате работы будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Оператор Tele2 получил указ мэра от 25 сентября о внесении изменений в правовые акты Москвы, где описаны рекомендации по минимизации присутствия сотрудников в офисе. Еще в апреле компания перевела на удаленную работу большую часть сотрудников. Сейчас в Москве из дома работает 65% персонала.

"При этом мы обеспечили максимально безопасные условия работы для тех сотрудников, которые приходят в офис: у нас введен масочный режим, выработаны правила посещения офисов и размещения персонала на рабочих местах. На входе в офис проводится обязательная термометрия, специалисты, которые работают очно, регулярно проходят тест на COVID-19. Офисы обеспечены всеми средствами защиты. Таким образом, Tele2 уже выполняет все рекомендации, представленные в новом указе московских властей", — прокомментировали в пресс-службе.

В МТС внимательно следят за ситуацией в регионах. "В зависимости от конкретных показателей корректируем графики работы сотрудников в офисах, на удаленке, а также выстраиваем работу круглосуточных служб, обеспечивающих стабильную работу мобильной и фиксированной сетей и цифровых сервисов компании", — рассказали в пресс-службе компании.

В свою очередь, "Билайн" принял решение оставить сотрудников всех бэкофисов на удаленной работе до конца 2020 года. "Продление режима удаленной работы обеспечит максимальную безопасность сотрудников, и позволит нам провести ускоренный ремонт офиса нашей штаб-квартиры, который до этого мы планировали делать в несколько этапов. Новое офисное пространство будет еще более безопасно, что позволит эффективно вернуться к работе", — отметили в компании.

В дальнейшем, когда наступит время выхода в офисы, оператор продолжит использовать частично удаленный формат работы, как делал это до начала пандемии, но увеличив количество дней, которые сотрудники смогут работать из дома, добавили в пресс-службе.