МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. В открытый доступ утекли исходные коды популярной во всем мире операционной системы Windows XP (производитель — американская компания Microsoft).

Отмечается, что на этой ОС в настоящее время работают миллионы компьютеров по всему миру. исходный код был опубликован в сети интернет в свободном доступе.

Подлинность программного продукта подтвердили независимые эксперты в переписке в Twitter.

Издание Tom's Hardware отмечает, что масштабная утечка началась с англоязычного анонимного форума 4chan. После этого архив с кодом попал попал на файлообменники и в torrent-сеть.

Операционная система Windows XP уже свыше шести лет не поддерживается производителем Microsoft. Но, по оценкам экспертов, такая крупная утечка данных может ударить не только по пользователям, которые еще остались на ОС, но и по операторам промышленного оборудования, которые тоже по каким-либо причинам до сих пр пользуются XP.

Как оказалось, фрагменты кода из "утечки" могут совпадать с тем, что есть в свежих версиях Windows. Это значит, что пользователи новых операционок также уязвимы перед хакерами.

Это первое такое "рассекречивание" кода операционных систем в истории Microsoft.