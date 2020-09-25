МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Пользователи Telegram из России сообщают, что мессенджер снова работает, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Так, о возобновлении работы мессенджера сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Омска. Также об этом пишут пользователи из других стран — Украины, Казахстана, Узбекистана.

По данным Downdetector, массовые сбои в работе Telegram произошли в пятницу около 13.25 мск. Наибольшее количество неполадок в работе мессенджера было зафиксировано в России, Белоруссии, Украине и еще ряде стран.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".