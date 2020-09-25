МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) выступила категорически против планов некоего учета украинских пользователей соцсети, надеются, что это искаженная информация, говорится в сообщении компании.

Ранее в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что все пользователи российских ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией. Также он заявил, что вопрос прекращения работы приложения "ВКонтакте" на Украине будет решен в ближайшее время.

"В СМИ появилась новость со ссылкой на СНБО о том, что украинских пользователей "ВКонтакте" якобы могут поставить на некий учёт. Надеемся, что это искажённая информация — и ни в одной стране мира в XXI веке никто не будет наказывать людей за желание оставаться на связи с близкими", — говорится в заявлении ВК.

"Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения. Люди имеют право свободно высказывать позицию и обмениваться информацией, общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными. Это выбор каждого", — заявляет ВК.

В компании убеждены, что интернет не имеет границ и "никто не может единолично навязывать, какие сервисы приветствуются, а какие — не очень".

При этом в ВК отметили, что если речь идёт исключительно о борьбе с распространением вредоносного контента (например, призывов к насилию), то на подобные материалы можно пожаловаться — и команда модерации ВК удалит враждебные высказывания. "Мы продолжим защищать интересы наших пользователей во всех странах мира", — заключили в ВК.