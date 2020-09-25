МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Mail.ru Group (MRG) оставит сотрудников на удаленной работе минимум до начала ноября и может продлить этот срок, а "Яндекс" — до конца ноября, сообщили РИА Новости представители компаний.

"Mail.ru Group одной из первых ушла на удаленку еще в начале марта. Сейчас мы продолжаем работать дистанционно как минимум до начала ноября: это решение было принято еще в прошлом месяце. Мы можем и продлить этот срок. Мы очень соскучились друг по другу и ждем встречи, но в офисы в полном составе вернемся лишь тогда, когда это будет безопасно для всей команды", — сказал представитель MRG Сергей Лучин.

"Сотрудники "Яндекса" могут продолжать работать в удаленном режиме еще как минимум до конца ноября. Мы будем следить за обстановкой и принимать дальнейшие решения по формату работы в зависимости от ситуации и официальных рекомендаций", — сказали в пресс-службе "Яндекса".

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям по максимуму переводить сотрудников на дистанционную работу в связи с эпидемиологической ситуацией. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что всего более 5 тысяч московских компаний получат от мэра письма с соответствующей рекомендацией.

Mail.ru Group 16 марта уведомила сотрудников о переводе на удаленную работу минимум до 31 марта, затем срок продлевался. В мае стало известно, что компания будет работать на удаленке до 1 сентября, а позднее срок продлили минимум до 1 октября.

"Яндекс" в середине марта рекомендовал своим сотрудникам временно работать из дома из-за коронавируса. В конце мая интернет-компания разрешила сотрудникам работать удаленно до сентября. В августе "Яндекс" сообщал, что разрешил сотрудникам работать в удаленном режиме еще минимум три месяца.