МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. По телефону нельзя сообщать никакую конфиденциальную информацию, номера банковских карт, CVC-коды, коды из СМС, свои паспортные данные. Если вам кто-то позвонил якобы из банка, то сообщать по телефону вообще ничего не стоит, в том числе, кодовое слово, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

"Есть распространенная городская легенда про подтверждающие слова вроде "да", которые нельзя произносить, отвечая на звонок, чтобы мошенники их не записали, а затем не взяли на вас кредит или не сделали перевод денег, выполнив голосовое подтверждение личности. Но на самом деле для всех серьезных операций требуется двухфакторная аутентификация, и тут злоумышленнику потребуется еще как минимум владеть вашим номером телефона", — объясняет эксперт.

Для живого разговора с оператором использование заранее записанных фраз также принесет мало пользы. Хотя кодовое слово и "я подтверждаю" лучше все же не говорить непонятно кому. А вот “да” можно отвечать смело, добавляет Куканов.

"Теоретически мошенники могут смонтировать утвердительные ответы с другими репликами и потом шантажировать этим монтажом. На практике, однако, это крайне маловероятный и легко опровергаемый сценарий", — заключил он.