МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Онлайн-платформа "Карта инновационных решений" запущена в Москве, на ней можно посмотреть информацию о технологичных продуктах и сервисах, которые создали российские компании, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Как сообщила вице-мэр Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении, на платформе уже представлены более 1,5 тысяч разработок.

"Предпринимателям, создающим технологичные новинки, "Карта инновационных решений" поможет рассказать о себе, привлечь покупателей и деловых партнеров. А потенциальным инвесторам и заказчикам теперь будет проще найти нужные товары или услуги", — сказала Сергунина.

Чтобы найти интересующее решение, необходимо выбрать в виртуальном каталоге сферу его применения — "Торговля и услуги", "Туризм и отдых", "ЖКХ", "Здравоохранение", "Безопасность", "Образование и кадры", "Строительство и капитальный ремонт", "Социальное обеспечение", "Экология", а также "Транспорт и мобильность".

"Для удобства пользователей в каждой сфере есть специальные фильтры, которые позволят увидеть конкретные решения. Например, в разделе "Здравоохранение" можно выбрать фильтры "Здоровое питание", "Роботизированные системы" или "Мониторинг здоровья пациентов". У каждой инновации на портале есть краткое описание, а также контакты компании-разработчика", — уточняется в сообщении.

Также на сайте "Карты инновационных решений" опубликован спецпроект о лучших мировых практиках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В нем размещены сведения о российских и зарубежных разработках, а также аналитические исследования экспертов на эту тему. Инновационные решения отмечены на интерактивной карте мира.

Разместить информацию о своей разработке может любая российская компания. Заявки обрабатывают в течение двух рабочих дней.