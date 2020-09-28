МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Фитнес-браслеты с встроенными GPS-трекерами при занятиях спортом могут "переносить" спортсменов из центра Москвы в районы аэропортов из-за работы спецаппаратуры против дронов, которая через схожий на спутниковый сигнал меняет координаты объекта, рассказал РИА Новости руководитель направления аудита и консалтинга международной компании Group-IB Андрей Брызгин.

В августе-сентябре в Москве прошла серия спортивных забегов, последний из них — Московский марафон состоялся 20 сентября. Ряд участников, однако позднее сообщили, что их GPS-трекеры во время забега в центре столицы "глючили" и перебрасывали их местонахождение в аэропорты.

По словам эксперта, резкие перемещения объекта на карте — этакий "телепорт" — говорит о модификации спутникового сигнала систем глобального позиционирования (спуфинг). Делается это при помощи спецаппаратуры, которая посылает более мощный сигнал, чем тот, который идет со спутника, и он воспринимается навигационным оборудованием как настоящий. "Модификация сигнала производится как раз для изменения расчётного местоположения и направлена, в основном, на беспилотные летательные аппараты (так называемые дроны и коптеры)", — отметил он.

"Современные мультикоптеры имеют программы безопасности полёта, благодаря которым отказываются подниматься в воздух и незамедлительно идут на посадку в случае, если оказываются в границах зоны запрета полётов. Естественно, самой понятной и общеупотребимой такой зоной являются аэропорты. Дрон любого производителя запрограммирован на запрет полётов вблизи них хотя бы для того, чтобы самолёты не повреждались от столкновений с БПЛА, вес которых может превышать килограммы. Именно поэтому самый типичный сбой навигации в центре города — это резкое перемещение на территорию аэропорта", — пояснил он.

Брызгин добавил, что другие устройства, использующие спутниковую навигацию, также могут быть сбиты с толку спуфингом. Так, в устройствах, для которых навигация является лишь одной из множества функций (например, у фитнес-трекеров), ПО может продолжать сбоить. "Но ничего критичного не произойдёт. В любом случае точность позиционирования отдельно взятого физлица куда менее важна, чем интересы государства", — сказал он.

"Был случай, когда наш коллега связывался со спортивным геосервисом для того, чтобы убрать фейковый трехминутный зигзаг до аэропорта "Внуково" из своего велосипедного маршрута. Лог маршрута скорректировали достаточно быстро", — добавил Брызгин.