МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Компания "Яндекс" объединила ряд своих сервисов для работы в единый набор "Почта 360", при помощи него можно вести переписку, работать с документами и проводить видеовстречи в едином интерфейсе, говорится в сообщении компании.

В набор сервисов входят "Почта", "Диск", "Календарь", "Телемост", "Мессенджер" и "Заметки". Пользоваться сервисами можно как раньше, но переключаться между ними теперь удобнее. Так, итоги встречи в "Телемосте" можно сразу же записать в "Заметках", а потом отправить всем участникам — по почте или в мессенджере. Позже в "Яндекс.Почте 360" появится возможность менять набор сервисов в меню по своему усмотрению.

"Cейчас многие используют почту в основном для делового общения, поэтому мы хотим превратить её в удобное рабочее место. У "Яндекса" есть "Диск", "Телемост", "Календарь" и другие сервисы, которые многие применяют в работе. Чтобы людям было удобнее ими пользоваться, мы соединили эти сервисы в одном интерфейсе, а в дальнейшем будем добавлять в "Яндекс.Почту 360" новые возможности", — прокомментировал руководитель персональных сервисов "Яндекса" Сергей Ляджин.

В "Яндекс.Почте 360" можно бесплатно использовать все основные функции входящих в него сервисов и 30 ГБ пространства на "Яндекс.Диске". Расширенная платная версия с дополнительными возможностями стоит от 79 рублей в месяц в зависимости от набора функций: дополнительное место на "Диске", приоритетная поддержка и так далее.

"Яндекс.Почта 360" будет полезна и организациям. Они получат почтовые ящики в домене компании, возможность делать рассылки по сотрудникам, облачное хранилище с онлайн-редактором документов, расширенные возможности для переадресации писем и другие функции. Организации, которые подключат набор сервисов до 28 октября, смогут полгода пользоваться им бесплатно", — отмечается в сообщении.