МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Интернет-гигант Mail.ru Group плаинрует к запуску собственный сервис облачного гейминга.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, для холдинга игровой сегмент все еще остается драйвером выручки. Это происходит на фоне сокращения доходов компании от рекламы, которое обусловлено ситуацией и ограничительными мерами из-за ситуации с коронавирусом.

На планы холдинга по запуску облачного игрового сервиса, пишет издание, указывают размещенные Mail.ru вакансии: компания ищет разработчиков.

Помимо этого, в пользовательском соглашении облачный сервис стал упоминаться под названием My.Games Cloud.

Информацию о запуске холдингом нового сервиса подтвердили несколько собеседников издания, знакомых с ситуацией в компании.

"Мы изучаем направление облачного гейминга и видим перспективу в развитии сегмента в рамках My.Games. Но говорить о конкретной модели и называть сроки запуска продукта пока преждевременно", — прокомментировали изданию в пресс-службе Mail.ru Group.

Пользователи My.Games Cloud получат доступ к 300 играм, в том числе Far Cry New Dawn, серия Assassin's Creed и другим.

Геймеры смогут выбрать из двух тарифных планов. Один будет бесплатным и даст пользователям средние настройки качества контента и рекламный блок.

Второй тариф — за определенную плату — даст возможность взаимодействовать с играми с качеством изображения 4K.

Один из источников отметил, что процесс тестирования игрового сервиса планируют начать уже в этом 2020 году.

Сервис будет работать на серверах компании NVIDIA. В основу программно-аппаратного комплекса ляжет решение российской компании Playkey.