МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. В России продажи "умных" часов демонстрируют стабильный рост не смотря на то, что безопасность большинства недорогих и популярных моделей оставляет желать лучшего.

Как пишет "Российская Газета" со ссылкой на экспертов рынка, экономия при покупке дешевого гаджета может обернуться убытками для россиян.

Отмечается, что в первую очередь дешевые смарт-часы малоизвестных, но популярных из-за своей цены брендов, имеют некачественную поддержку с точки зрения обновлений систем безопасности устройств.

Вторая проблема бюджетных часов: данные о геолокации пользователя, как и другая информация, не всегда передаются в зашифрованном виде. Если эти данные окажутся в руках злоумышленников, это может стать серьезной проблемой. особенно, когда речь идет о детях.

Эксперт в своем комментарии газете привел в пример случай, когда пользователь купил "умные" часы для своего ребенка и получил возможность следить за передвижениями чужого ребенка.

"Никто из родителей не хотел бы, чтобы потенциальный злоумышленник следил за их ребенком", — прокомментировал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов

Эксперты считают, что покупателям необходимо делать выбор в пользу более дорогих, но более качественных и безопасных моделей от проверенных производителей.

Еще одна рекомендация: в обязательном порядке проверять в часах настройки приватности.