МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Google добавил в "Карты" слой COVID-19 — инструмент, который показывает актуальную информацию о случаях заражения коронавирусом, говорится в сообщении в блоге компании.

"Откройте "Google Карты", нажмите на кнопку "Слои" в правом верхнем углу экрана и выберите "Информация о COVID-19". Вы увидите среднее число новых случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч человек за неделю в выбранной области на карте, а также ярлык, который показывает, увеличивается это число или уменьшается", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что с помощью цветовых обозначений можно оценить масштаб распространения заболевания в выбранном районе. Компания уточняет, что данные о новых случаях заражения доступны для всех 220 стран и территорий, где поддерживаются "Google Карты", в том числе и в России. Для некоторых стран доступна информация на уровне округов, городов и областей.

"Информация, представленная на слое COVID-19, поступает из множества авторитетных источников. Например, из Университета Джонса Хопкинса, газеты "Нью-Йорк Таймс" и Википедии. Эти источники, в свою очередь, получают данные из организаций здравоохранения, например, больниц, государственных министерств и ведомств, а также от Всемирной организации здравоохранения. Многие из них уже предоставляют сведения о статистике заболеваний коронавирусной инфекцией для "Google Поиска". Теперь эту информацию можно будет найти и в "Google Картах", — говорится в сообщении.