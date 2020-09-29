МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Ситуаций, в которых человеку может понадобиться видеозапись с определённой камеры наблюдения, довольно много. Чаще всего это нужно при каком-либо происшествии или ДТП, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры Гражданского права и процесса Университет "Синергия" Наталия Пшеничникова.

"Видеозапись с камеры уличного наблюдения может помочь найти злоумышленника, которого засняли видеокамеры, а также доказать свою невиновность, если человека в чём-то ошибочно обвиняют", — отмечает эксперт.

Прямой доступ к записям видеонаблюдения есть только у сотрудников правоохранительных органов и органов исполнительной власти. Простому обывателю нельзя просто так подключиться к системам видеонаблюдения и смотреть всё, что ему вздумается, добавляет Пшеничникова.

Чтобы получить запись видеокамеры за конкретный день, необходимо обратиться в полицию. Если вам необходима видеозапись с камер, находящихся в Москве, достаточно написать запрос на портале открытых данных (https://data.mos.ru/). Но, здесь нужно помнить о том, что запись с камер видеонаблюдения хранится всего несколько дней.

"В Москве всё, что попадает в объектив видеокамер, накапливается в едином центре хранения и обработки данных. Срок хранения — 5 суток (кроме данных из общеобразовательных учреждений, которые хранятся в течение 30 дней)", — заключила эксперт.



