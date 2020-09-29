МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru "О2О" стало владельцем 80,2% сервиса доставки еды "Кухня на районе", следует из информации в ЕГРЮЛ.

СП получило долю в сервисе 28 сентября. Остальными владельцами проекта также остаются его основатели: Кирилл Родин (0,4%), Олег Козырев (8%), Алексей Колесников (8%) и Антон Лозин (3,35%).

Сбербанк и Mail.ru в начале сентября сообщили, что их СП получит 84,7% сервиса доставки еды "Кухня на районе", сделку предполагалось закрыть до конца четвёртого квартала.

"Кухня на районе" основана в 2017 году. Сервис имеет 34 кухни в Москве, которые готовят еду для жителей своего района. В день пользователи сервиса делают больше 20 000 заказов. В 2020 году "Кухня на районе" планирует охватить почти всю Москву и достичь выручки более 3 миллиардов рублей.