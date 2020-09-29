ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен — ПРАЙМ. Финская Nokia стала крупнейшим поставщиком оборудования 5G для британской BT, сообщает во вторник финская компания.

"Nokia сегодня объявила, что расширила свои долгосрочные стратегические отношения с BT после того, как она была выбрана поставщиком 5G RAN для британского оператора. В рамках сделки, которая сделает Nokia крупнейшим поставщиком оборудования, Nokia будет предоставлять оборудование и услуги на передатчиках BT по всей Великобритании", — говорится в сообщении.

"Я рад, что BT расширила свое партнерство с Nokia в области 5G RAN, сделав Nokia крупнейшим инфраструктурным партнером. Наши компании сотрудничают уже более четверти века, чтобы обеспечить лучшую в своем классе возможность подключения для людей по всему Соединенному Королевству. Мы гордимся тем, что поддерживаем развитие сети 5G компании BT, и надеемся на еще более тесное сотрудничество в ближайшие годы", — отметил президент и главный исполнительный директор Nokia Пекка Лундмарк.

Министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании Оливер Доуден в июле заявил, что власти страны с 2021 года запретят телекоммуникационным компаниям покупать 5G-оборудование китайского концерна Huawei, к 2027 году оборудование холдинга должно быть полностью изъято из обращения в сетях 5G.

Nokia Corporation — финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Операционная прибыль в 2019 году составила 2,003 миллиарда евро. Клиентами являются операторы связи по всему миру обслуживающие 6,4 миллиарда потребителей.

BТ Group — британский оператор, предоставляющий услуги стационарной и сотовой связи, доступа в интернет, множество дополнительных услуг для предприятий и частных лиц. Обслуживает клиентов по всему миру. Компания основана в 1981 году. Штаб-квартира находится в Лондоне.