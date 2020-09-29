МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Социальная сеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) преобразовала раздел "Сообщения" в "Мессенджер": к звонкам и чатам добавилась возможность написать человеку по номеру телефона, говорится в сообщении соцсети.

Мессенджер позволит пользователям связываться даже с теми, кого пока нет в друзьях. Однако общение начнется, только если собеседник выразит свое согласие. До этого момента все данные его профиля будут скрыты, отобразятся только номер и имя из телефонной книги. Инициатор общения даже не узнает, прочитано ли его сообщение.

"Обмениваться сообщениями ВКонтакте можно было с первого дня работы соцсети…. По сути, сервис уже давно стал полноценным мессенджером — и теперь, вместе с введением возможности писать контактам из телефонной книги, мы закрепляем эту роль новым позиционированием раздела", — прокомментировала директор по продукту "ВКонтакте" Марина Краснова.

Ранее соцсеть увеличила максимальный размер отправляемых документов с 200 мегабайт до 2 гигабайт. Также были запущены групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учебы, работы и досуга.