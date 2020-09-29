МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Наиболее перспективные направления информационных технологий для морского и речного транспорта сегодня — это проекты с беспилотными судами, а также создание единой информационной среды – "е-навигации", заявил РИА Новости генеральный директор отраслевого центра "Маринет" (MariNet) Национальной технологической инициативы Александр Пинский.

Не так давно морской и речной транспорт в России отставал от других сфер в сегменте информационных технологий, в основном из-за дороговизны телекоммуникаций, связывающих суда и остальных участников отрасли, считает эксперт. Ранее передача данных основывалась преимущественно на спутниковой связи.

"А для современных IT онлайн и передача больших объемов данных являются критически важными. В последние годы происходит значительный прогресс в сфере морских телекоммуникаций, который приводит к удешевлению передачи данных в море и, как следствие, открывает дорогу для применения современных средств IT в водном транспорте", — объясняет Пинский. И, по его оценке, наиболее перспективные направления этого сегмента отрасли — это проекты "е-навигации" и автономного судовождения.

"Е-навигация в широком смысле, как понимаем ее мы в рамках "Маринет", это создание единой информационной среды отрасли, связанных между собой систем и сервисов… Сотни тысяч судов, тысячи морских портов и судоходных компаний, национальные и международные регуляторы, миллионы профессиональных моряков и сотрудников, обеспечивающих судоходство и транспортировку… получат возможность взаимодействовать в режиме реального времени и на уровне компьютерных систем", — утверждает эксперт.

Пинский считает еще одним вектором развития IT-технологий для водного транспорта введение в эксплуатацию беспилотных судов, поскольку такое решение приведёт к ряду положительных изменений. "Автономное же судовождение… позволит существенно снизить человеческий фактор в безопасности судоходства, сократить издержки в масштабах всей мировой экономики и повысить эффективность логистических процессов, в том числе во взаимосвязи с информационной средой е-навигации", — заявил руководитель отраслевого центра.

Ранее Пинский утверждал, что экспериментальная эксплуатация беспилотных судов планируется уже в будущем году. Ожидается, что такое тестирование пройдёт в трёх местах: между Мурманском и Ямалом, в бассейнах Азовского и Черного морей и в Финском заливе. Сотрудничают с отраслевым центром в рамках этого проекта три российских компании: "Совкомфлот", "Росморпорт" и "Пола Райз".