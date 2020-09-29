МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Американская Google может получить антимонопольное одобрение ЕС на покупку производителя фитнес-трекеров Fitbit за 2,1 миллиарда долларов, предложив ряд уступок, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Google, подразделение Alphabet, может получить антимонопольное одобрение ЕС на приобретение производителя фитнес-трекеров Fitbit за 2,1 миллиарда долларов", — сообщили источники агентству.

Для этого Google предложит некоторые уступки, среди которых ограничения, касающиеся данных Fitbit, отметили источники. Вместе с этим компания может упростить подключение к платформе Android для конкурирующих производителей носимых устройств, предложив им доступ к интерфейсу программных приложений (API) Android.

В октябре 2019 года материнская компания Google — американская Alphabet — заявила о намерении приобрести компанию Fitbit, занимающуюся производством фитнес-трекеров и "умных часов". В ноябре Google заключила соглашение о приобретении компании за 2,1 миллиарда долларов.

В феврале на готовящееся поглощение также обратил внимание Европейский совет по защите данных, который заявил, что видит угрозу конфиденциальности персональных данных вследствие такого приобретения и призвал стороны минимизировать все возможные риски этого. В августе ЕК забеспокоилась, что Google в результате сделки может серьёзно укрепить свои позиции на рынке рекламы.

Компания Fitbit была основана в 2007 году Джеймсом Парком (James Park) и Эриком Фридманом (Eric Friedman) в Калифорнии. Корпорация производит "умные аксессуары", позволяющие следить за здоровьем. В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.