МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Instagram, как и любая другая социальная сеть собирает данные о действиях пользователей. В основном сбор осуществляется для корректной работы платформы, однако персональные данные могут использоваться и в коммерческих целях, рассказал агентству "Прайм" эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов.

"Сбор данных необходим для эффективного рекламного таргетинга. Отслеживается интернет-активность пользователя — его запросы в поисковых системах, предыдущие клики на рекламные объявления и, как оказалось, даже личные данные аккаунтов", — отмечает эксперт.

Также в Instagram отслеживается, с какими публикациями пользователь взаимодействует, какие сторис смотрит. Все это, с одной стороны, позволяет сети показывать ему более релевантный для него контент, с другой — поднимает вопросы приватности, добавляет Субханкулов.

Кроме сбора информации со стороны самого Instagram, с личными данными пользователей работают партнерские рекламные и аналитические агентства. Недавно одно рекламное агентство-партнер напрямую уличили в слежке за пользователями.

"Маркетинговая компания HYP3R собирала описания профилей и перемещения пользователей с открытым аккаунтом, а также отслеживала и сохраняла сторис, которые по правилам соцсети должны были исчезать через 24 часа после публикации. После скандала компания лишилась партнерского статуса, но возможно, другие агентства все еще могут получать и использовать личные данные пользователей", — предостерегает он.

Чтобы снизить шансы отслеживания ваших персональных данных, Субханкулов рекомендует перевести свой аккаунт в закрытый режим.