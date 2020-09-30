ЯЛТА, 30 сен — ПРАЙМ. Россия готова пригласить Huawei на российский рынок оборудования для госсектора, но в обмен на передачу технологий, рассказал журналистам директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак.

"К сожалению, по нашим партнерам, по тому же Huawei на сегодняшний момент микроэлектронное производство внутри России предложить не можем, у нас пока у самих (его — ред.) нет. Мы только-только его сейчас у себя организовываем. Поэтому с точки зрения нашего рынка, допуска к рынку мы могли бы здесь пытаться найти какой-то компромисс, но нам это интересно, когда движение с двух сторон, когда они готовы отдавать какие-то интеллектуальные решения, предоставлять нам эти технологии", — сказал Шпак.

По его словам, пока стороны не сильно продвинулись в этом направлении, но сохраняют взаимный интерес.