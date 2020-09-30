МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Компания Playrix братьев-миллиардеров Дмитрия и Игоря Бухмана поднялась на второе с седьмого места по величине в мире среди разработчиков игр после китайской Tencent Holdings, пишет агентство Блумберг со ссылкой на исследование компании AppAnnie.

"Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index (BBI), основатели и единственные владельцы компании, 38-летний Игорь и 35-летний Дмитрий Бухман, увеличили свое состояние более чем вдвое и теперь оно составляет по 3,9 миллиарда долларов", — добавляет агентство.

По мнению агентства, это произошло не случайно: в разгар кризиса в области здравоохранения, когда компании сокращали расходы на рекламу, разработчик мобильных игр воспользовался более низкими ценами на рекламу, чтобы улучшить свой маркетинг. В итоге ежемесячное количество пользователей выросло на 50%, до 180 миллионов на пике вспышки, а продажи подскочили примерно на 60% — до 1,75 миллиарда долларов за первые восемь месяцев 2020 года. С тех пор количество игроков стабилизировалось на уровне 150 миллионов в месяц.

В то же время китайская компания Tencent остается мировым лидером в сфере компьютерных игр, а состояние председателя совета директоров компании Пони Ма (Pony Ma), составляет 51 миллиард долларов.

Братья Бухманы начали создавать компьютерные игры еще в Вологде в 2001 году, заработав на первой игре 100 долларов, а уже в 2004 году месячная выручка от продажи игр достигла 10 тысяч долларов, после чего братья зарегистрировали компанию Playrix. Штат Playrix составляет более 2,5 тысячи человек. Головной офис находится в Ирландии, а разработчики работают в России и Восточной Европе.