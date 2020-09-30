МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Единая государственная платформа для мониторинга фишинговых сайтов и утечек персональных данных появится в России, сообщил РИА Новости директор по направлению "Информационная безопасность" АНО "Цифровая экономика" Николай Зубарев.

"Создание государственной платформы для мониторинга фишинговых сайтов и утечек персональных данных заложено в федпроект "Информационная безопасность"", — сказал он.

Необходимость создания такой платформы, по словам Зубарева, связана с увеличением преступлений в цифровой сфере, в том числе и при использовании злоумышленниками фишинговых сайтов. "Об этом говорят статистические данные МВД России — за год число преступлений в цифровой среде выросло на 97%", — отметил он.

"В целом у профильной рабочей группы данная платформа не вызывает нареканий. Но необходимо отметить, что окончательно федпроект еще не сформирован и работа над ним продолжается", — добавил собеседник агентства.