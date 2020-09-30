МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство ФРГ решило в целом не исключать китайскую компанию Huawei из создания сети 5G в стране, но использование компонентов компании будет сильно ограничено из-за новой процедуры проверки, сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на министерства, участвовавшие в обсуждении.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа "оказывает давление на канцлера Ангелу Меркель, чтобы доступ Huawei к сети 5G в стране был закрыт".

По данным издания, предписания относительно создания инфраструктуры 5G будут закреплены в обновленном законе об IT-безопасности. В переработанный законопроект сейчас вносятся финальные корректировки, в ноябре им займется кабмин. По новому закону правительство собирается ввести двухступенчатую процедуру, при которой техническая проверка отдельных комплектующих будет комбинироваться с политической оценкой благонадежности производителей.

"Берлин хочет предотвратить злоупотребление новой мобильной сетью с целью актов саботажа", — пишет издание.

Критические компоненты будут проходить сертификацию в Федеральном ведомстве по информационной безопасности (BSI). Параллельно этому будет идти оценка благонадежности поставщика оборудования при помощи разведывательной информации министерствами — министерством внутренних дел, экономики, внешнеполитическим ведомством и, возможно, ведомством канцлера. "Фактически процедура равнозначна исключению Huawei", — полагает IT-эксперт Мартин Шальбрух.

Замгоссекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Кит Крэч заявил, что Германия "движется в правильном направлении", ужесточая правила допуска компаний к созданию 5G в стране, сообщило агентство Рейтер.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения США необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции. При этом в своем давлении на союзников США доходят до угроз прекратить передавать разведывательные данные в случае сотрудничества с китайскими компаниями в области 5G.

Правительство Германии ранее неоднократно давало понять, что выступает против запрета доступа к сетям конкретным компаниям, планируя вместо этого разработать критерии безопасности, на основе которых уже будет приниматься решение о сотрудничестве или отказе от сотрудничества с той или иной компанией.