МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Власти Китая готовятся начать антимонопольное расследование в отношении американской Google, изучив возможное злоупотребление компанией своим рыночным положением, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, компания, возможно, "пользовалась доминирующим положением своей операционной системы Android для подавления конкуренции". Они добавили, что предложение провести расследование поступило от китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies в прошлом году, оно было передано рыночным регулятором на рассмотрение антимонопольного комитета Госсовета.

"Решение о начале официального расследования может быть принято уже в октябре, на него может повлиять состояние отношений между Китаем и США", — пишет агентство со ссылкой на один из источников.

Данная новость о возможности расследовании Китая в отношении Google появилась на фоне обвинений США в отношении Huawei. США обвиняют китайскую компанию в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.

С мая прошлого года Huawei находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.