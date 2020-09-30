МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Роспатент с начала пандемии коронавируса (COVID-19) получил около 300 заявок на разработки, направленные на борьбу с вирусом, выдал патенты по 55 изобретениям, рассказал РИА Новости руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

"Российские изобретатели с начала пандемии подали около 300 заявок на разработки, направленные на борьбу с коронавирусом. На сегодняшний день выдано свыше 55 патентов", — сообщил он.

"Около двух десятков заявок мы отклонили, так как они не имели мировой новизны или были оформлены с нарушением существующих требований, предъявляемых к документам. Остальные заявки прорабатываются. Заявки на изобретения для борьбы с коронавирусом рассматриваются в приоритетном порядке в среднем в течение 22 дней", — добавил Ивлиев.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), она получила название "Спутник V".

В среду в Роспатенте сообщили РИА Новости, что ведомство выдало государственному научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" патенты на вторую созданную вакцину от COVID-19.