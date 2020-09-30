МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Федеральный проект по развитию искусственного интеллекта (ИИ) в России в 2021-2023 годах получит финансирование в размере 16,6 миллиарда рублей, следует из материалов к проекту бюджета РФ, размещенных в базе данных Госдумы.

Согласно проекту бюджета, на финансирование федпроекта по ИИ в 2021 году планируется выделить 4,163 миллиарда рублей, в 2022 году — 6,512 миллиарда, в 2023 году — 5,912 миллиарда.

Федеральный проект "Искусственный интеллект" был разработан во исполнение указа президента России Владимира Путина и соответствует целям утвержденной президентом в октябре 2019 года национальной стратегии развития ИИ до 2030 года: обеспечение роста благосостояния и качества жизни россиян, нацбезопасности и правопорядка; достижение устойчивой конкурентоспособности российской экономики, в том числе лидирующих позиций в мире в области искусственного интеллекта.

Проект по ИИ представляет собой одно из семи направлений нацпрограммы "Цифровая экономика". В состав нацпрограммы также входят: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии, цифровое госуправление.