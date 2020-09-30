МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Компания Facebook обновит раздел Direct в социальной сети Instagram, добавив в него функции приложения Messenger, сообщается в пресс-релизе компании.

"Сегодня мы анонсируем обновление для личных сообщений в Instagram и представляем новый интерфейс Messenger в приложении. … Мы соединяем функции Messenger и Instagram,… чтобы у вас был доступ к лучшим способам отправки сообщения независимо от того каким приложением вы пользуетесь", — говорится в релизе компании.

Facebook отмечает, что сообщения и звонки пользователей, использующих Instagram, останутся в приложении. Основное изменение в Instagram заключается в том, что люди, использующие приложение Messenger, теперь могут связаться с другим пользователем в Instagram без необходимости загружать это приложение, и наоборот. Также в раздел Direct Instagram добавится более десяти дополнительных функций.

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом. Штаб-квартира Facebook находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger, Instagram, WhatsApp.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.