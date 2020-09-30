МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Продажи смартфона Motorola Edge+, совместимого с будущими российскими сетями пятого поколения (5G) стартовали в России; приобрести устройство можно только в розничной сети МТС, говорится на сайте Motorola и подтвердили РИА Новости в пресс-службе МТС.

Устройство представлено в цвете "серый гром" (thunder grey). Рекомендованная розничная цена в России составляет 79,9 тысяч рублей. Приобрести смартфон в розничной сети МТС можно со скидкой — за 75,5 тысяч рублей.

В середине июля МТС совместно с компаниями Motorola и Qualcomm провел тесты Motorola Edge+. Смартфон готов на аппаратном и программном уровне поддерживать работу в миллиметровом диапазоне 5G, включая полосы (24,25-24,65 ГГц), выделенные Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) России для создания сетей общего пользования и закрытых технологических сетей 5G.

В настоящее время ряд стран работает над технологией связи 5G. Сети 5G должны позволить обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду — в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Но технологию 5G отличает не только высокая скорость передачи данных, но и большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой, что позволяет, в частности, обеспечить массовое подключение устройств "интернета вещей" для самых разнообразных задач.

Помимо "интернета вещей", сети 5G планируется задействовать в таких направлениях, как "умный город", "умное производство", "умный дом" и транспорт. Использование технологии должно способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.

В конце июля МТС сообщил о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны. Как отметил президент компании, первыми пользователями сети "пятого поколения" станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.