МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram запустил функцию комментариев в каналах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом", — говорится в сообщении.

Дуров отметил, что комментарии будут похожи на групповой чат, то есть все комментарии будут прикреплены к определенному каналу. Он также отметил, что комментаторы смогут оставлять голосовые сообщения или GIF изображения, а администраторы каналов смогут ввести соответствующие ограничения.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".