МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Американская корпорация Google показала в ходе презентации в среду свой флагманский смартфон Pixel 5.

Мировая презентация компании, в рамках которой и был показан новый гаджет, прошла онлайн на платформе YouTube.

Отмечается, что новый смартфон оснащен дисплеем, который разработчики сильно изменили по отношению к "четверки".

Новый гаджет стал безрамочным из-за отказа от сенсора Motion Sense. Фронтальная камера в 8мегапикселей теперь врезана в матрицу с технологией OLED, с диагональю 6 дюймов и разрешением 2340 x 1080 точек.

Телефон может работать в сети 5G, а также на частоте ниже 6 ГГц и mmWave.

Эк5ран устройства способен обновлять картинку на частоте 90 Гц.

Как и ожидали эксперты рынка, Pixel 5 создан на чипсете Snapdragon 765G. Это решение хоть и дает устройствам работать с большой производительностью, но уже не является топовым для смартфонов.

Телефон представлен только в одной конфигурации с оперативной памятью в 8 ГБ и постоянной — в 128 ГБ.

Устройство оснащено беспроводной зарядкой, которая способна реверсивно заряжать и другие устройства, в том числе — беспроводные наушники.

Что касается аккумулятора, то разработчики увеличили его мощность до 4080 мАч. Мощность проводной зарядки — 18 Вт.

В новом поколении флагманского Pixel компания Google отказалась от телефото. Pixel 5 получила два сенсора — 12,2-Мп основной с оптической стабилизацией и 16-Мп сверхширокоугольник.

Что касается цены.

Новый флагман от Google оценен в $699, это на 30 сентября 54 тысячи рублей.

Младшая версия с поддержкой 5G обойдется в $499 или 39 тысяч рублей.

Планируется, что продажи начнутся в середине октября в 15 странах мира. Когда телефон можно будет купить в России пока не сообщается.