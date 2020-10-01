МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Клиенты Альфа-банка стали жаловаться на работу приложения кредитной организации. Об этом сообщает Downdetector.

Примерно с 9 утра по московскому времени на ресурс стали поступать сообщения о неполадках в работе приложения.

Основные проблемы у пользователей возникли со входом в систему, это 53% от всего объема жалоб.

На проблемы с платежами жалуются 24%.

О сбое всех сервисов приложения сообщают 22% пользователей.

Больше всего жалоб на территории России поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара.

Помимо сбоя в работе приложения Альфа-банка, жалобы поступают и на работу приложения "Тинькофф Инвестиции". Также жалуются на работу "Тинькофф-банка". Газете "Коммерсант" представитель "Тинькофф" заявил, что сбой был устранен к старту торгов.